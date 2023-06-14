Фитнес и здоровье
20:48, 14 июня 2023
1 мин.

Новый российский прибор позволит обнаружить избыток бактерий в кишечнике человека

До настоящего времени использовались зарубежные тесты

Разработанный российскими учеными прибор позволит заменить западные тесты для определения синдрома избыточного бактериального роста.

Специалисты из Сеченовского университета, МГУ им. М. В. Ломоносова и Ижевского радиозавода разработали первый российский прибор для диагностики синдрома избыточного бактериального роста (СИБР).

При этом состоянии повышается количество или нарушается составв микробиоты в тонкой кишке. Синдром может привести к разрушению кишечного барьера, расстройству пищеварения и снижению всасывания питательных веществ. Наиболее точно определить его можно с помощью водородных дыхательных тестов, которые ввозились в Россию из-за границы.

Сейчас ученые работают над проектом клинических рекомендаций по диагностике и лечению СИБР, которые помогут обеспечить региональные больницы новым прибором.

В ближайшее время новый прибор сравнят с «золотым стандартом», рассказал один из разработчиков, академик РАН Владимир Ивашкин. После этого начнутся клинически исследования устройства у пациентов с различными формами синдрома.

Источник:ТАСС
Теги:
#В России
,
#РАН
,
#МГУ
Новости партнеров
Новости партнеров