Новый российский прибор позволит обнаружить избыток бактерий в кишечнике человека

Специалисты из Сеченовского университета, МГУ им. М. В. Ломоносова и Ижевского радиозавода разработали первый российский прибор для диагностики синдрома избыточного бактериального роста (СИБР).

При этом состоянии повышается количество или нарушается составв микробиоты в тонкой кишке. Синдром может привести к разрушению кишечного барьера, расстройству пищеварения и снижению всасывания питательных веществ. Наиболее точно определить его можно с помощью водородных дыхательных тестов, которые ввозились в Россию из-за границы.

Сейчас ученые работают над проектом клинических рекомендаций по диагностике и лечению СИБР, которые помогут обеспечить региональные больницы новым прибором.

В ближайшее время новый прибор сравнят с «золотым стандартом», рассказал один из разработчиков, академик РАН Владимир Ивашкин. После этого начнутся клинически исследования устройства у пациентов с различными формами синдрома.