Новый российский прибор проверит предрасположенность вашего ребёнка к астме

Российские учёные из МГМУ им. Сеченова разработали прибор для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей. Он уже используется педиатрами в Москве, Московской и Ярославской областях, а также в других регионах. В России наблюдается рост аллергических заболеваний у детей. Бронхиальная астма, которая встречается у 25-30% детей, вызывает нарушение дыхательных функций из-за расширения капилляров и отёка бронхов. Диагностика этого заболевания на ранних стадиях затруднена, и требуется сложная процедура для подтверждения диагноза.

Для решения этой проблемы учёными был создан прибор на основе метода капилляроскопии. Приложив его к пальцу ребёнка, врач может безболезненно и неинвазивно определить параметры капилляров и поставить диагноз, основываясь на показателях прибора. Клинические испытания прибора проводились на более чем 500 детях в течение пяти или шести лет, и результаты подтвердили его эффективность. Если четыре из пяти параметров изменились, это указывает на высокий риск развития бронхиальной астмы, даже без наследственных факторов.

При создании прибора использовались отечественные компоненты, что значительно снизило его стоимость по сравнению с импортными аналогами.