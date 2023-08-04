Новый российский прибор размером с шариковую ручку поможет изучить дефекты кожи

Исследователи из Сеченовского университета и Научно-технологического центра уникального приборостроения (НТЦ УП) РАН работают над созданием нового отечественного многофункционального портативного цифрового дерматоскопа.

Устройство размером чуть больше шариковой ручки может выводить изображение участка кожного покрова на экран и многократно увеличивать его. Оно позволяет обнаруживать бактериальные, грибковые, вирусные инфекции, а также выявлять злокачественные образования на ранних стадиях.

Предполагается, что на базе полученных дерматоскопом снимков будет обучена нейросеть, которая сможет отличать доброкачественные опухоли от злокачественных. Это упростит постановку диагноза и сократит число биопсий — забора тканей пациента для исследований.

Особенностью мультимодального дерматоскопа является оригинальная оптико-электронная система, которая позволит наблюдать кожные новообразования в различных режимах освещения, отмечает ведущий научный сотрудник лаборатории акустооптической спектроскопии НТЦ УП РАН Александр Мачихин.