Новый российский тренажер позволит вернуть пациентам обоняние

Ученые из Сеченовского университета и Сколковского университета науки и технологий запустили клиническое исследование тренажёра для возвращения пациентам обоняния.

Тренировку проводят с использованием электроэнцефалографа (ЭЭГ). Электронный диффузор распыляет разнообразные запахи и их комбинации, после чего пациент по команде вдыхает их. ЭЭГ фиксирует биоэлектрические импульсы мозга, которые отражаются на экране компьютера. С помощью нейроинтерфейса — программы, которая следит за состоянием мозга пациент — врач отслеживает взаимосвязи между узнаваемостью запаха для человека и его мозговой активностью.

С помощью ЭЭГ фиксируется начальный уровень восприятия запахов, отметила одна из исследователей, ассистент кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Лилия Селезнева. В процессе лечения врачи отслеживают изменения в головном мозге, возникшие в ходе тренировки, рассказывает ее коллега Михаил Свистушкин. Воздействие простых запахов может увеличить рост обонятельных рецепторов и «натренировать» новые нейронные связи для распознавания новых запахов.

В настоящее время специалисты набирают добровольцев из разных возрастных групп. По мнению, специалистов, им удастся зарегистрировать их тренинг в качестве метода лечения пациентов с полипозом носа, лиц, перенесших COVID-19, а также операции на полости носа.