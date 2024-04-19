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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 апреля 2024, 00:40
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Нутрициолог рассказала, что здоровому человеку фрукты можно есть натощак

С осторожностью — людям с проблемами ЖКТ
Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала о том, что вред употребления фруктов натощак — миф.
Нутрициолог рассказала, что здоровому человеку фрукты можно есть натощак
© Pexels.com

Врач отметила, что здоровому человеку фрукты можно есть в любое время суток: натощак, до и после еды. По словам Белоусовой, исключение — ананас, потому что этот фрукт может раздражать слизистую желудка. К тому же ананас полезен для улучшения пищеварения при приёме пищи; в нём множество ферментов, расщепляющих белок.

Нельзя натощак есть фрукты и ягоды, особенно кислые, и в целом следует с осторожностью относиться к таким продуктам людям с болезнями ЖКТ, двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника.

«Здоровому человеку можно есть фрукты в любой момент: натощак, перед едой, после еды. Только не стоит увлекаться ананасами: натощак они могут раздражать слизистую оболочку желудка. В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи — тогда он помогает пищеварению», — отметила Белоусова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Радио Sputnik
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#фрукты
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#здоровье
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#еда
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