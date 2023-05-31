Нужно ли людям с диабетом полностью отказаться от сладкого

Врач отметила, что при диабете любого типа нет «запретных» продуктов. Важно не отказаться от чего-либо, а правильно построить свой рацион. Поэтому нужно обращаться к врачу.

При диабете рацион нужно сделать здоровым. Например, это отказ от продуктов с «быстрыми» углеводами в пользу «медленных» — чтобы углеводы расщеплялись и усваивались медленно.