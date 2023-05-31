Нужно ли людям с диабетом полностью отказаться от сладкого

Нужно ли людям с диабетом полностью отказаться от сладкогоОбъяснила гастроэнтеролог
Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, необходимо ли диабетикам полностью отказаться от сладкого.
Врач отметила, что при диабете любого типа нет «запретных» продуктов. Важно не отказаться от чего-либо, а правильно построить свой рацион. Поэтому нужно обращаться к врачу.
При диабете рацион нужно сделать здоровым. Например, это отказ от продуктов с «быстрыми» углеводами в пользу «медленных» — чтобы углеводы расщеплялись и усваивались медленно.
Не нужно совсем отказываться от любимых десертов, но важно ограничить их употребление, как и сахара в целом. Вместо блюд, содержащих «быстрые» углеводы, врачи рекомендуют употреблять продукты, в которых углеводы расщепляются медленно. Например, цельнозерновые макароны, бурый рис.
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