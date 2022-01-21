Нужно обращаться к врачу: какую головную боль терпеть не стоит

Существует много причин, из-за которых вы можете страдать от головных болей. Врач утверждает, что люди, которые работают в ночное время суток или вынуждены сохранять активность ночью, часто испытывают головные боли при пробуждении.

Во многие случаях появление головной боли не означает чего-то опасного для жизни, – считает врач. Однако он подчеркивает, что непривычно сильная для человека боль является серьезным поводом для похода к специалисту. Секерам перечислил несколько наиболее серьезных форм головной боли.

Например, когда ваша боль вызывает искажение в зрении, или если она сопровождается рвотой. Стоит обратить внимание и на ночные боли, которые будят вас ото сна. А также если с болью наблюдается ригидность шеи и высокая температура и боль не сбивается обычными анальгетиками.

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