Нужны ли БАДы обычным людям

Биологически активные добавки (БАДы) могут вызывать разные мнения, как говорит Александр Мясников, врач и телеведущий России. Он подчёркивает, что когда речь идёт о серьёзных болезнях, исследования показывают не всегда однозначные результаты. Даже с витаминами иногда бывает так, что те, кто принимает их, заболевают чаще. Однако в некоторых странах, например, в Германии, много людей использует БАДы и травяные препараты.

Согласно Мясникову, идея БАДов заключается в том, чтобы заменить правильное питание, так как они содержат те же микроэлементы, которые можно получить из правильной диеты. Он указывает, что врачи, вероятно, не будут активно советовать своим пациентам принимать такие добавки, а скорее предложат улучшить свой рацион еды, например, увеличить потребление орехов и куриного мяса. Мясников также рекомендует информировать лечащего врача о приёме БАДов, чтобы избежать взаимодействия с другими препаратами.

В конечном итоге, БАДы вызывают разногласия. Научные исследования показывают неоднозначные результаты, и их польза может быть спорной. Лучше всего придерживаться сбалансированной диеты и обсудить с врачом, стоит ли вам добавлять БАДы к вашему рациону, чтобы избежать нежелательных взаимодействий с другими лекарствами.