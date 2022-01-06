О чем говорит частое онемение рук

По ее словам онемение конечностей это следствие таких заболеваний, как рассеянный склероз, артрит или нейропатия. Все дело в том, что эти болезни вызывают нарушения в работе нервных корешков. Нейропатия, в частности, может быть следствием чрезмерным употреблением алкоголя.

Однако есть и более серьезные причины онемений. Врач объяснила, что гипертонические кризы и неконтролируемое давление также вызывают онемение конечностей, что в дальнейшем может перерасти в ишемический инсульт.

Она добавила, что причиной низкой чувствительности конечностей может быть и нарушение в работе артериальных сосудов, по другому облитерирующий эндартериит или болезнь Рейно, при которой поражаются пальцы кистей и стоп, когда они синеют от холода.

Кроме того, онемение наблюдается у людей, которые работают на производствах. Так как оно связано и с заболеваниями позвоночника и отравлением солями тяжелых металлов.

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