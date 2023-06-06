О чем говорит «сухой» оргазм у мужчин

Причинами ретроградной эякуляции у мужчин могут быть операция на простате или яичках, диабет, прием некоторых лекарств или же проблемы с вегетативной нервной системой, заявил врач-уролог Института репродуктивной медицины Remedi Андрей Дмитриев.

На это нарушения семяизвержения указывает так называемый «сухой» оргазм — полное отсутствие спермы во время него. Сперма не выделяется через уретру, а забрасывается в мочевой пузырь. Как следствие, моча становится мутной, а у мужчин развивается бесплодие.

Ретроградная эякуляция может у мужчин вызвать психический дискомфорт, стресс и неуверенность, отмечает врач. Это, в свою очередь, ведет к другим проблемам с эрекцией — в частности, к преждевременной эякуляции из-за нарушения гормонального баланса.