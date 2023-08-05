О чем могут говорить кровотечения из носа

Среди причин возникновения носовых кровотечений может быть наличие определенных заболеваний, заявила терапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Наталья Винарская.

В частности, вызывать кровотечения из носа могут стать заболевания, влияющие на свертываемость крови — гемофилия и тромбоцитопения. Однако важную роль в производстве некоторых факторов свертывания играет и печень. Соответственно, указывает специалист, такие заболевания, как цирроз и гепатит, тоже могут стать причиной этого явления.

Носовые кровотечения также могут возникать на фоне гипертонической болезни, рассказала врач. Скачки артериального давления могут привести к повреждениям сосудов и вызвать кровотечение.

Еще одной возможной причиной кровотечения из носа Винарская называет прием некоторых лекарств, в частности, антикоагулянтов или обезболивающих: такие препараты снижают свертываемость крови.

Слизистая оболочка носа очень чувствительна к воздействию различных факторов окружающей среды — в частности, жаркой погоды. Горячий летний воздух может вызывать сухость и микротрещины в носу, что, в свою очередь, может привести к кровотечению. Врач отметила, что высокая температура способствуют расширению сосудов - в том числе и в слизистой оболочке носа — что делает их менее эластичными и более подверженными повреждениям. Чтобы предотвратить такое кровотечение, можно использовать специальные растворы с морской водой, также по возможности стоит увлажнять помещения, советует терапевт.

Если кровь все-таки потекла, то врач рекомендует сесть прямо, слегка наклонив голову вперед. На область переносицы можно приложить кусочек льда или холодное мокрое полотенце. Также можно использовать ватные тампоны, пропитанные перекисью водорода, или, если её нет, сосудосуживающие капли для носа.

Останавливается кровотечение примерно за 15. Если этого не происходит, то надо срочно обратиться за медицинской помощью, настаивает медик.