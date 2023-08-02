О чем может говорить изменение запаха пота

Запах пота может стать более выраженным из-за определенных нарушений здоровья, заявила врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Потоотделение — естественный процесс, позволяющий организму не перегреваться. Однако от здорового человека ничем не должно пахнуть, считает специалист.

Люди с определенными заболеваниями пахнут по-особенному, отметила врач. Если запах пота у женщины стал резким, мужским, это чаще всего говорит о повышении уровня андрогенов — мужских половых гормонов. В таком случае надо идти на прием к врачу и сдавать анализы, подчеркнула Павлова.

Вторая возможная причина усиления запаха пота — грибок в подмышечных впадинах или в промежности. Кисловатый запах пота может говорить о выраженной болезни, с изменением кожных покровов. Если появился такой запах, также необходимо обратиться к врачу, посоветовала Павлова.

Третьей причиной изменения запаха пота может быть диабета — прежде всего первого типа, указала эндокринолог. Кожа — это один из вариантов выведения всего негативного из организма. Если организм не справляется с переработкой избыточного уровня глюкозы, она будет оказываться в том числе в потовыводящих каналах. На определенном этапе заболевания глюкоза превращается в сорбитол, и кожа больных людей приобретает сладковатый запах, рассказывает медик.