О каких болезнях могут рассказать бледные губы

00:32, 10 ноября 2022
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О каких болезнях могут рассказать бледные губыИ синюшность
Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, о чём может свидетельствовать бледность или синюшность губ. В нормальном состоянии губы должны быть розовыми.
Бледность губ говорит о развитии анемии, которая вызвана снижением уровня железа и эритроцитов, что, в свою очередь, сигнализирует о начале различных болезней.
Цианоз, или синюшность губ, сигнализирует о возникновении сердечно-сосудистых патологий и нарушении функционирования лёгких.
Но эти состояния нельзя путать с долгим нахождением на холоде. В таком случае, как правило, достаточно согреться — какими бы простыми и очевидными ни казались эти рекомендации.
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Источник фото:Sephora.com
Источник:Москва 24
Автор:Андрей КадуковТеги: