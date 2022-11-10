Фитнес и здоровье
00:32, 10 ноября 2022
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О каких болезнях могут рассказать бледные губы

И синюшность

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, о чём может свидетельствовать бледность или синюшность губ. В нормальном состоянии губы должны быть розовыми.

О каких болезнях могут рассказать бледные губы

Бледность губ говорит о развитии анемии, которая вызвана снижением уровня железа и эритроцитов, что, в свою очередь, сигнализирует о начале различных болезней.

Цианоз, или синюшность губ, сигнализирует о возникновении сердечно-сосудистых патологий и нарушении функционирования лёгких.

Но эти состояния нельзя путать с долгим нахождением на холоде. В таком случае, как правило, достаточно согреться — какими бы простыми и очевидными ни казались эти рекомендации.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник фото:Sephora.com
Источник:Москва 24
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