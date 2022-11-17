О каких болезнях может говорить тяга к острой пище

По её словам, острой еды часто хочется людям с атеросклерозом. При этой болезни кровь густая, тяжело циркулирует по кровеносной системе, поэтому организм подсознательно требует улучшить кровообращение за счёт острой пищи.

Также тяга к острым продуктам может свидетельствовать о проблемах с щитовидной железой и дефиците гормонов.

Острого хочется и при плохом настроении либо депрессии. Врач отметила, что во время употребления острого выделяются гормоны радости — эндорфины.

«Острое разгоняет кровообращение, соответственно, мы чувствуем относительный прилив сил», — рассказала Соломатина.

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