О какой смертельной болезни говорит дрожь в руках

Тремор может быть физиологическим, не требующим обращения к специалисту. Такое состояние возникает при длительных статических нагрузках, страхе, на фоне тревожной ситуации. Но бывает тремор, который говорит о заболевании, опасном для жизни.

Врач отметил, что тремор рук может возникать из-за поражения мозжечка головного мозга — мозжечковый тремор. Возникает на фоне алкогольного поражения мозжечка. Бывает также печёночный тремор, который появляется вследствие развития каких-либо опасных для жизни патологий печени.

Кроме того, может быть тремор как симптом болезни Паркинсона. Такое состояние развивается в покое и проходит, когда человек принимает препараты от этого заболевания.

«Любой тремор, который возникает более двух-трёх раз у человека за короткий промежуток времени, требует обращения к врачу, чтобы можно было исключить тяжёлое поражение. Например, бывает печёночный тремор, который может быть признаком тяжёлого поражения печени, интоксикации, угрожающей жизни», — предупредил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.