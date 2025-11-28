Обнаружена связь между манерой вождения и ухудшением работы мозга

Обнаружена связь между манерой вождения и ухудшением работы мозгаОб этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Neurology
Оказывается, ухудшение работы мозга можно определить и благодаря навигатору. В новой научной работе приняли участие 56 человек с лёгкими когнитивными нарушениями, а также 242 когнитивно здоровых человека. Средний возраст добровольцев составлял 75 лет. Наблюдали за ними в течение трёх лет.
В самом начале исследования манера всех участников была схожей, но позже стали проявляться различия. Так, у людей с лёгкими когнитивными нарушениями было более выраженное сокращение количества поездок за рулём в месяц, частоты поездок в ночное время и изменение привычных маршрутов.
Специалисты учитывали такие факторы, как средняя и максимальная дальность поездки, частота превышения скорости и степень изменения привычного распорядка дня. Они позволили с точностью 82% предсказать наличие у человека лёгкого когнитивного нарушения. После добавления к ним возраста и других демографических данных точность повысилась до 87%. Для сравнения: без учёта информации о вождении она составляла 76%.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.