Обнаружена связь между манерой вождения и ухудшением работы мозга

Оказывается, ухудшение работы мозга можно определить и благодаря навигатору. В новой научной работе приняли участие 56 человек с лёгкими когнитивными нарушениями, а также 242 когнитивно здоровых человека. Средний возраст добровольцев составлял 75 лет. Наблюдали за ними в течение трёх лет.

В самом начале исследования манера всех участников была схожей, но позже стали проявляться различия. Так, у людей с лёгкими когнитивными нарушениями было более выраженное сокращение количества поездок за рулём в месяц, частоты поездок в ночное время и изменение привычных маршрутов.