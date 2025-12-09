Обнаружено, что психические заболевания могут приносить пользу

Всё больше научных данных показывают, что психические расстройства связаны с неожиданными преимуществами. Так, некоторые из них дают повышенную креативность, социальную чувствительность, эмоциональное понимание и устойчивость при экстремальных ситуациях.

Также длительные исследования показывают, что некоторые люди выздоравливают и одновременно достигают уровня благополучия выше среднего.

С более высокой креативностью связывают лёгкую форму шизофрении, расстройства биполярного спектра, гипоманию, с повышенной эмпатией, социальной осведомлённостью, готовностью сотрудничать связаны депрессия и расстройства настроения.