Один из самых популярных антидепрессантов в мире понизил шансы забеременеть

Исследователи из Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова показали, что прием широко распространенной группы антидепрессантов может привести к нарушению репродуктивной функции у женских особей. Работа ученых опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

При депрессии часто назначают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) — антидепрессанты, которые блокируют белок-транспортер серотонина Sert. В результате нейроны не могут захватывать этот нейромедиатор, и он сохраняется в пространстве между клетками, повышая активность контактов между ними. Однако серотонин выступает в организме и в роли гормона — в частности, регулирует созревание яйцеклеток, в которых молекула накапливается благодаря все тому же транспортеру Sert.

Российские ученые показали, что способность яйцеклеток накапливать серотонин связана со степенью их созревания. У более зрелых половых клеток Sert активнее, а значит, запасаемый серотонин может участвовать в процессах созревания и дальнейшего развития эмбрионов.

Кроме того, исследователи провели эксперимент, в ходе которого в течение недели подкожно вводили 21 самке мышей флуоксетин (также известный как Прозак) — один из наиболее часто назначаемых СИОЗС. Дозы подбирали так, чтобы концентрация препарата в организме через семь дней эксперимента примерно соответствовала той, что наблюдается у пациентов при длительном приеме - более трех месяцев.

С помощью специфичного к молекуле красителя ученые измерили уровень серотонина в крови и в яйцеклетках мышей. После этого они результаты с показателями самок, получивших «инъекции-пустышки». Выяснилось, что спустя неделю у мышей уровень серотонина в крови и в яйцеклетках — как незрелых, так и готовых к оплодотворению — снизился на 96%. В контрольной группе изменений не было.

По словам ученых, это говорит о том, что флуоксетин практически полностью заблокировал поступление серотонина в половые клетки. Это может привести к нарушению их созревания и снижению у самок способности в ближайшем будущем иметь потомство, подчеркивают исследователи.