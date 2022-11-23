Офтальмолог объяснила, чем вредно для глаз чтение в транспорте

Врач отметила, что когда человек едет в метро, автобусе или другом транспорте, от постоянного микродвижения рук и близкого расположения гаджета мышцы глаз напрягаются и расслабляются из-за приближения и отдаления гаджета или книги. При этом мышцы напрягаются сильнее обычного и резко расслабляются, что способствует развитию близорукости. Также на усталость и возможные патологии глаз влияет частая, но недостаточная смена фокуса.

Кроме того, при чтении в транспорте, из-за усилий удержать фокусировку, может возникнуть синдром «сухого глаза». По словам Шиловой, это состояние кажется безобидным, но при запущенности его приходится лечить вплоть до хирургического вмешательства.

«Расстояние, на котором мы держим гаджет, редко превышает 40 см. Фокусировка на таких близких объектах заставляет мышцы глаз напрягаться сильнее обычного, что провоцирует развитие близорукости. Особо сильному перенапряжению зрительного аппарата способствует использование смартфона в транспорте. В данном случае повышенную нагрузку на глаза оказывает постоянная смена фокуса, вызванная микродвижениями рук из-за тряски вагона метро или неровностей на дороге», — рассказала Шилова.

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