Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 марта 2024, 00:49
1 мин.

Офтальмолог объяснила, что нужно делать для борьбы с ухудшением зрения

Помогут специальные упражнения
Врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина рассказала, как поддерживать зрение и не допустить его ухудшения.
Офтальмолог объяснила, что нужно делать для борьбы с ухудшением зрения

© Ferra.ru

Эксперт посоветовала прерываться раз в час тем, кто много работает за компьютером или испытывает другие зрительные нагрузки. Нужно делать гимнастику для глаз, мысленно очерчивая различные геометрические фигуры и двигая по их контурам глазами.

Полезно и упражнение «метка на окне», выполняя которое следует переводить взгляд с дальнего предмета на близкий. Полезно и «активное зрение», когда нужно не просто видеть объект, а детально его изучать, рассматривать.

Не стоит забывать и о важности поддержания в помещении нормальной влажности, может помочь и увлажнитель воздуха. Необходимы и прогулки на свежем воздухе, хотя бы в течение получаса ежедневно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#зрение
,
#здоровье
,
#врач
,
#рекомендации