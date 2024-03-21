Офтальмолог объяснила, что нужно делать для борьбы с ухудшением зрения

Эксперт посоветовала прерываться раз в час тем, кто много работает за компьютером или испытывает другие зрительные нагрузки. Нужно делать гимнастику для глаз, мысленно очерчивая различные геометрические фигуры и двигая по их контурам глазами.

Полезно и упражнение «метка на окне», выполняя которое следует переводить взгляд с дальнего предмета на близкий. Полезно и «активное зрение», когда нужно не просто видеть объект, а детально его изучать, рассматривать.

Не стоит забывать и о важности поддержания в помещении нормальной влажности, может помочь и увлажнитель воздуха. Необходимы и прогулки на свежем воздухе, хотя бы в течение получаса ежедневно.

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