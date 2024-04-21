Офтальмолог опровергла мнение о вреде гаджетов для зрения

По словам Уткиной, исследования не подтверждают расхожий миф о вреде гаджетов, как то: смартфонов, компьютерных мониторов, электронных книг. Современные девайсы имеют необходимые стандарты, поэтому не вызывают ухудшения зрения, тем более необратимые изменения.

Если ощущается ухудшение, это не болезнь, а зрительная усталость, с которой необходимо бороться периодическим отдыхом. Также не стоит забывать, что синее излучение от экранов может приводить к сбоям циркадных ритмов и выработки «гормона ночи» мелатонина.

«В таких случаях речь не идёт о каком-то заболевании, необратимом нарушении зрения, — подчёркивает офтальмолог. — Это последствия зрительной усталости, так называемый синдром сухого глаза и компьютерный зрительный синдром. Они связаны с длительной нагрузкой. Самый простой и эффективный способ помочь себе — периодически устраивать отдых, перерывы в работе или листании соцсетей», — сказано в материале «Комсомольской правды».

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