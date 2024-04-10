Офтальмолог перечислила наиболее полезные для глаз продукты питания

В таких продуктах содержатся такие вещества, как витамины D и Е, цинк, лютеин и зеаксантин, антоцианы. По словам реча, важно, чтобы в рационе также были продукты с содержанием витаминов А, В1, В2, В6, В12, С, Р.

«Цинк можно найти в устрицах, креветках, ягнятине, говядине, семенах тыквы, кедровых орехах, фасоли, горохе, арахисе, грибах. Лютеин и зеаксантин содержатся в шпинате, брокколи, тыкве, зеленом горошке, бобах, кукурузе, хурме. Антоцианы — в ягодах асаи, аронии, черной смородине, чернике, голубике, ежевике, малине, клюкве», — объяснила эксперт.

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