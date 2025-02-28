Офтальмолог предупредила о вреде ношения линз при воспалении глаз и век

По словам врача, линзы не рекомендуются и во время простуды, беременности, при психических расстройствах и системных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит. Важно учитывать, что неправильное использование контактных линз может привести к воспалению глаз, кератиту и изъязвлению роговицы, что может значительно ухудшить зрение.

Чтобы избежать этих проблем, важно соблюдать правила гигиены и правила использования контактных линз. Это включает в себя мытьё рук перед установкой, использование рекомендованного очищающего раствора и хранение в чистом контейнере.

Чурганова также подчеркнула важность того, чтобы не промывать линзы водой из-под крана. В целом правильный уход и соблюдение этих рекомендаций имеют решающее значение для сохранения здоровья глаз при использовании контактных линз.

«Перед использованием контактных линз необходимо проконсультироваться с офтальмологом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Врач может назначить линзы с целью коррекции зрения, например, при близорукости; астигматизме — дефекте зрения, при котором изображения искажаются или размываются. Иногда врач может порекомендовать контактные линзы как альтернативу очкам, особенно тем людям, кому важно периферийное зрение, например, водителям и спортсменам», — отметила эксперт.

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