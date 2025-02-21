Офтальмолог: привычка тереть глаза руками повышает риск инфицирования и травмы

По словам офтальмолога, это может привести к инфекциям, таким как бактериальный конъюнктивит или блефарит, вызывающим покраснение, отёк и зуд. Кроме того, частое трение глаз может привести к хронической травме, потенциально вызывающей кератоконус — дегенеративное заболевание роговицы, снижающее остроту зрения и не поддающееся коррекции с помощью очков или линз.

Миргородская также отметила, что регулярное трение глаз может вызвать эрозию роговицы или конъюнктивы, что при отсутствии своевременного лечения может привести к дальнейшим осложнениям. Врач посоветовала не тереть глаза, а использовать соответствующие средства, чтобы сохранить здоровье глаз и предотвратить потенциальные проблемы.

«Самая очевидная причина для запрета — риск инфицирования переднего отдела глаза. А именно, могут возникнуть бактериальный конъюнктивит и/или блефарит, которые проявляются покраснением глаз, покраснением век, их отёком, отделяемым из глаз, зудом и другими проявлениями. Лечение этой патологии назначает врач, и занимает от нескольких дней до нескольких недель», — предупредила врач.

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