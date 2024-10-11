Офтальмолог призвал срочно идти к врачу при сильной боли в глазах

Опубликовано 11 октября 2024, 01:421 мин.
Офтальмолог призвал срочно идти к врачу при сильной боли в глазахМожет дойти до весьма неприятных последствий
Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире телепередачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1» посоветовал людям, которые столкнулись с сильной болью в глазу, срочно обратиться за медицинской помощью. Врач объяснил, почему это важно.
По словам Дементьева, внезапная и сильная боль в глазу может быть симптомом скачка внутриглазного давления. Это состояние требует незамедлительного купирования и дальнейшего разбирательства с причинами.
Одним из последствий халатного отношения к здоровью своих глаз может стать потеря зрения на глазу, на котором резко поднялось давление.
«Немедленно к врачу, не дожидаясь утра. Скорая помощь», — предупредил офтальмолог.
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