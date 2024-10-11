Офтальмолог призвал срочно идти к врачу при сильной боли в глазах

По словам Дементьева, внезапная и сильная боль в глазу может быть симптомом скачка внутриглазного давления. Это состояние требует незамедлительного купирования и дальнейшего разбирательства с причинами.

Одним из последствий халатного отношения к здоровью своих глаз может стать потеря зрения на глазу, на котором резко поднялось давление.

«Немедленно к врачу, не дожидаясь утра. Скорая помощь», — предупредил офтальмолог.

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