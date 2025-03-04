Офтальмолог: смартфоны ведут к патологиям зрения у дошкольников даже при умеренном использовании

Офтальмолог: смартфоны ведут к патологиям зрения у дошкольников даже при умеренном использованииДаже умеренное использование гаджетов может привести к миопии
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Специалист отмечает, что детям до трех лет вообще не следует взаимодействовать с экранами, так как в этом возрасте нет безопасной нормы экранного времени.
До трех лет детям лучше вообще не контактировать с гаджетами — как таковой нормы экранного времени для этого возраста нет. После шести-семи лет она может составлять 10−15 минут, постепенно увеличиваясь по мере взросления.
По словам Отхозории, раннее и продолжительное использование гаджетов считается одной из причин развития миопии (близорукости). Она проявляется в ухудшении способности видеть предметы на расстоянии.
Особенно опасно сочетание высокой зрительной нагрузки и гиподинамии (недостатка физической активности) — оно может привести к развитию близорукости даже у тех детей, у которых наследственной предрасположенности нет, и проблем со зрением можно было бы избежать.
Чтобы снизить риск ухудшения зрения, врач рекомендует использовать правило 20−20−20−2. Оно подразумевает, что после каждых 20 минут работы перед экраном или чтения нужно делать 20-секундный перерыв и смотреть на предметы, расположенные на расстоянии 6 метров. Также важно проводить не менее двух часов в день на свежем воздухе.
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