Офтальмолог: смартфоны ведут к патологиям зрения у дошкольников даже при умеренном использовании

Чтобы снизить риск ухудшения зрения, врач рекомендует использовать правило 20−20−20−2. Оно подразумевает, что после каждых 20 минут работы перед экраном или чтения нужно делать 20-секундный перерыв и смотреть на предметы, расположенные на расстоянии 6 метров. Также важно проводить не менее двух часов в день на свежем воздухе.

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