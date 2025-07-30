Офтальмолог: ультрафиолет может спровоцировать развитие катаракты

Офтальмолог Эмили Шехляйн рекомендует выбирать очки с 100% защитой от UVA- и UVB-излучения — это два типа ультрафиолетового излучения, отличающиеся длиной волны. По словам Шехляйн, воздействие ультрафиолета может привести к развитию катаракты, птеригиума и даже рака глаз.

Цвет линз влияет на восприятие света и зрительный комфорт. Например, жёлтые и янтарные линзы повышают контрастность, отфильтровывая короткие волны света и создавая ощущение более чёткого зрения. Линзы серого, зелёного и коричневого оттенков обеспечивают естественное восприятие цветов и надёжную защиту от яркого света, особенно на морском побережье или в горах.

Эксперты также отмечают, что качество очков зависит от категории защиты от света.

Очки четвёртой категории (3–7% светопропускания) самые тёмные, а первой (46–79%) — почти прозрачные, отмечают «Известия». Идеальным вариантом является баланс между достаточной защитой от бликов и сохранением чёткости зрения. Слишком тёмные линзы могут, наоборот, ухудшить зрение», слишком светлые — плохо справляются с бликами и потому увеличивают утомляемость глаз.

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