Оказалось, что датчики в Galaxy Watch 6 Classic работают на основе магнитного поля

Опубликовано 17 августа 2025, 02:331 мин.
Оказалось, что датчики в Galaxy Watch 6 Classic работают на основе магнитного поляЭто показала работа безеля на расстоянии
В соцсети Reddit появилось видео с работой вращающегося механического безеля на смарт-часах Galaxy Watch 6 Classic. Один из владельцев таких часов, показал, что для работы безеля не требуется контакт с часами. На это обратил внимание портал Android Authority.
Владелец Galaxy Watch 6 Classic поделился своим опытом на Reddit, рассказав, что часы реагируют на поворот безеля, даже если кольцо находится примерно в сантиметре над дисплеем. Это не только наглядная демонстрация, но и подтверждение того, что все датчики работают на основе магнитного поля.
В комментариях к посту другие пользователи Galaxy Watch пояснили, что движение безеля отслеживает датчик Холла, фиксирующий изменения в магнитном поле. А металлические шарики под кольцом создают щелчки, имитируя механическую конструкцию.
Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
Теги: