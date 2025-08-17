Оказалось, что датчики в Galaxy Watch 6 Classic работают на основе магнитного поля

Владелец Galaxy Watch 6 Classic поделился своим опытом на Reddit, рассказав, что часы реагируют на поворот безеля, даже если кольцо находится примерно в сантиметре над дисплеем. Это не только наглядная демонстрация, но и подтверждение того, что все датчики работают на основе магнитного поля.

В комментариях к посту другие пользователи Galaxy Watch пояснили, что движение безеля отслеживает датчик Холла, фиксирующий изменения в магнитном поле. А металлические шарики под кольцом создают щелчки, имитируя механическую конструкцию.