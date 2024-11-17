Оказалось, что пыль увеличивает риск развития сахарного диабета

Опубликовано 17 ноября 2024, 04:381 мин.
Оказалось, что пыль увеличивает риск развития сахарного диабетаОбменные процессы зависят и от экологии
Главный эндокринолог Московской области Инна Мисникова рассказала, что домашняя пыль может стать провокатором сахарного диабета.
По словам врача, одна из причин настоящей эпидемии сахарного диабета второго типа, захлестнувшего и Россию, — экология. Вредоносные вещества, содержащиеся в домашней пыли и атмосфере, также могут провоцировать нарушения обменных процессов.
«Причина возникновения диабета также связана с экологией. Вредоносные вещества, которые есть в домашней пыли и атмосфере, тоже могут провоцировать нарушения метаболизма», — рассказала эндокринолог.
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