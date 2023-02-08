Оказалось, что рис из пакетиков практически бесполезен для организма

Как правило, это белый пропаренный либо длиннозёрный рис, который настолько обработан, что практически не имеет минералов, клетчатки и витаминов. Поэтому не несёт никакой питательной ценности организму.

К тому же у такого риса высокий гликемический индекс — после его употребления в крови резко поднимается сахар. Не стоит забывать, что при приготовлении пакетированного риса в кипятке проваривается и полиэтилен, из-за чего в рис могут попадать вредные вещества.

В итоге специалисты советуют есть коричневый нешлифованный рис, более грубый, чем белый, но содержащий много клетчатки и потому обеспечивающий сытость в течение длительного времени. Известно, что коричневый рис — хорошее средство для профилактики онкологии толстой кишки и ряда других болезней.

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