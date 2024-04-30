Охлаждённый хлеб оказался полезен для организма: не допускает всплеск сахара

Как отмечается, диетологи говорят, что хлеб, особенно из белой муки, — не самое полезное блюдо, в частности, потому, что обуславливает резкое повышение сахара в крови. Как объясняет издание, во время выпечки в духовке крахмал в сочетании с водой расширяется и желатинизируется. Примерно то же самое происходит, когда муку добавляют в соус и готовят, пока смесь не загустеет.

Но как раз этим и не полезен хлеб: желатинизированные крахмалы легче и быстрее усваиваются, из-за чего глюкоза легче усваивается клетками. Это особенно верно для таких продуктов, как белый хлеб или картофель. Этот вид быстродоступной глюкозы может повышать уровень инсулина сразу после еды.

А охлаждение хлеба способствует сжатию желатинизированных крахмалов, в результате чего они превращаются в так называемый стойкий крахмал — твёрдый гель. Благодаря этому ферменты медленнее вступают во взаимодействие с этими крахмалами и дольше их расщепляют.

Поэтому клетки также труднее усваивают сахар. И это означает, что устойчивые крахмалы с меньшей вероятностью вызовут скачок сахара в крови и инсулина после их употребления.

При этом есть ледяной хлеб не нужно. Охлаждённый или даже замороженный хлеб можно разогреть в микроволновке и даже слегка поджарить. Причём это также способы снижения глюкозы: заморозка, разморозка и поджаривание хлеба снижает уровень глюкозы на 39%.

Для этого проводился эксперимент, в ходе которого были подтверждены эти предположения. В эксперименте участвовали десять человек с нормальным уровнем сахара.

Использовался домашний и магазинный хлеб. Замораживание и размораживание домашнего хлеба снизило уровень сахара в крови на 31% за два часа.Поджаривание свежего домашнего хлеба также снизило уровень глюкозы на 25%.

В эксперименте с магазинным хлебом эффект оказался ещё более выраженным. Сахар снизился на 39%.

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