Оливковое масло оказалось полезным для сердечно-сосудистой системы пожилых людей

Врач объяснила это составом продукта: в оливковом масле содержатся полиненасыщенные кислоты, такие как омега-9, которые способствуют улучшению работы сердца. По словам Соломатиной, с возрастом в организме ухудшается микроциркуляция крови, а оливковое масло как раз способствует здоровью сосудов.

Соломатина добавила, что, согласно исследованиям, употребление столовой ложки оливкового масла в день в течение двух недель улучшает состояние сердечной мышцы. Врач порекомендовала употреблять ложку оливкового масла сорта extra virgin, заправляя салаты.

А для жарки, тушения и запекания врач посоветовала использовать рафинированное оливковое масло, У рафинированного масла выше температура дымления, поэтому оно медленнее переходит в трансжиры.

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