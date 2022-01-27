Омикрон-штамм COVID-19 перегружает больницы на Западе

По состоянию на 15 января самое высокое среднее число случаев заболевания омикрон-штаммом за неделю составило почти 799 тыс случаев, на 386 процентов больше, чем число, которые наблюдалось во время дельта-волны.

Последние данные получены из исследования, опубликованного Центрами по контролю и профилактике заболеваний во вторник. В исследовании подчеркивается, что, несмотря на то, что волна омикрон характеризовалась относительно меньшим числом тяжелых случаев и смертей, чрезвычайное распространение этого варианта все равно перегрузило больницы.

Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США, Рошель Валенски заявила, что легкость омикрон-штамма не означает меньшее количество госпитализаций и смертей, которые все еще находятся на высоком уровне.