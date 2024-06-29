Онколог напомнил об опасности увлечения шашлыком

Опубликовано 29 июня 2024, 04:37
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Онколог напомнил об опасности увлечения шашлыкомЧасто есть шашлык нельзя
Заведующий кафедрой биохимии РУДН и онколог Вадим Покровский в разгар лета напомнил о важности меры в употреблении шашлыка.
Врач подчеркнул, что красное мясо само по себе — не самый полезный для здоровья продукт, а пережаренное тем более. На любимой многими корочке скапливаются токсины и канцерогены, образуемые дымом и продуктами горения.
В связи с этим онколог посоветовал ориентироваться на порцию из одного-двух кусочков. Причём шашлык не стоит есть чаще одного раза в неделю.
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