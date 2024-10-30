Онколог опроверг связь рака и вспышек на Солнце

По словам врача, не существует никаких доказательств того, что выбросы солнечной плазмы влияют на возникновение рака у людей.

«Земля существует миллиарды лет, и за это время взрывалось множество звёзд. Но никто не доказал, что из-за вспышки в космосе на нашей планете всё погибло. Для космонавтов такие вспышки опасны, так как они лишены защитных свойств атмосферы. Пока только доказано, что вспышки на Солнце, вспышки звёзд влияют на компьютерную технику и космические аппараты. Для жителей планеты угрозы никакой нет», — объяснил онколог.

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