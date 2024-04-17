Онколог предупредил о вреде для организма шашлыка из красного мяса

Красное мясо само по себе — продукт, который может спровоцировать рак толстой кишки, вызывая хроническое воспаление при регулярном употреблении. Поэтому злоупотреблять красным мясом, тем более жаренным на открытом огне или жару, нельзя.

К тому же при употреблении мяса следует есть достаточное количество клетчатки для достижения баланса.

«Проблема в чрезмерном употреблении шашлыка может быть, потому что красное мясо – это один из тех продуктов, которые, как доказано, повышают риск возникновения рака толстой кишки. Но это не означает, что каждый человек, который ест красное мясо, обязательно будет поражён раком. Его умеренное потребление допустимо», – отметил онколог.

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