Опасность инсульта объяснили возможным развитием эпилепсии

Инсульт может спровоцировать появление и развитие у человека эпилепсии. К таким факторам относятся также инфекции, черепно-мозговые травмы, наркотики, алкоголь и другое.

«Провоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, острые или хронические отравления, например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью, интоксикация организма при тяжёлых заболеваниях печени и почек, а также инсульт, опухоли головного мозга», — рассказала врач.

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