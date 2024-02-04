Опасность инсульта объяснили возможным развитием эпилепсии

Опубликовано 04 февраля 2024, 04:36
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Опасность инсульта объяснили возможным развитием эпилепсииУ этой болезни могут быть и другие причины
Врач-терапевт Виктория Иванова назвала ещё одну опасность инсульта.
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Инсульт может спровоцировать появление и развитие у человека эпилепсии. К таким факторам относятся также инфекции, черепно-мозговые травмы, наркотики, алкоголь и другое.
«Провоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, острые или хронические отравления, например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью, интоксикация организма при тяжёлых заболеваниях печени и почек, а также инсульт, опухоли головного мозга», — рассказала врач.
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