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Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 февраля 2024, 04:36
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Опасность инсульта объяснили возможным развитием эпилепсии

У этой болезни могут быть и другие причины
Врач-терапевт Виктория Иванова назвала ещё одну опасность инсульта.
Опасность инсульта объяснили возможным развитием эпилепсии

© Ferra.ru

Инсульт может спровоцировать появление и развитие у человека эпилепсии. К таким факторам относятся также инфекции, черепно-мозговые травмы, наркотики, алкоголь и другое.

«Провоцировать эпилепсию могут черепно-мозговые травмы, инфекции, острые или хронические отравления, например, алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью, интоксикация организма при тяжёлых заболеваниях печени и почек, а также инсульт, опухоли головного мозга», — рассказала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Эпилепсия
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#врач
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#Инсульт
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#здоровье