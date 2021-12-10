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Определен доступный и полезный овощ русской кухни

Речь о свекле
Агентство “Прайм” взяло интервью у руководителя научного отдела Международного института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ксении Бороды, в рамках которого был раскрыт доступный и полезный овощ русской кухни.
Определен доступный и полезный овощ русской кухни

Так, по словам специалиста, таковым является свекла. Отмечается, что данный продукт сохраняет пользу при разных сценариях готовки — будь то салат или суп. Польза овоща в особенностях его состава — он богат бетанином, бетаином, солями калия, кальцием, йодом и клетчаткой.

Свекла также улучшает состояние капилляров, укрепляет стенки сосудов, понижает артериальное давление и нормализует стул. Бетаин, входящий в состав сырой свеклы, помогает бороться с остеопорозом, болезнью Альцгеймера, атеросклерозом, патологиями сердца, анемией, мастопатией, тромбофлебитом. Пигмент бетацианин, который придает свекле характерный темно-красный окрас, — это мощный антиоксидант”, — поделилась Борода.

В то же время, некоторым людям есть данный продукт противопоказано. В частности, речь о страдающих болезнями ЖКТ и сахарным диабетом людях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ПРАЙМ
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