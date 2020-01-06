Определен список полезных при болезнях кишечника продуктов

”Как оказалось, некоторые могут не только положительно влиять на общее состояние человеческого организма, но благодаря мощным антиоксидантным свойствам станут профилактикой многих опасных заболеваний” — поделилась Соломатина.

По словам врача, при раке желудка и других формах онкологии полезными могут быть специи, которые способствуют облегчению состояния больного. В частности, Соломатина отметила имбирь, который поможет организму противодействовать раку желудка. Так, употреблять его рекомендуется как в сушеном, так и молотом и засахаренном виде.

Для поддержания веса, а также для поднятия аппетита врач порекомендовала употреблять розмарин. Отмечается, что его свойства могут помочь желудку успокоиться.Также Соломатина порекомендовала добавить в рацион куркуму, богатую антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, за счет которых данная специя способна оградить организм от развития онкологии.

Кроме того, для уменьшения вероятности развития сразу нескольких видов рака желудочно-кишечного тракта, Соломатина посоветовала употреблять чеснок, тогда как перечная мята способна облегчить симптомы отравления.