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Определен список полезных при болезнях кишечника продуктов

От куркумы до мяты
Российский врач-диетолог Елена Соломатина перечислила список продуктов, которые способны положительно отразиться на работе желудочно-кишечного тракта, отметив, что они являются отличной профилактикой различных заболеваний.

”Как оказалось, некоторые могут не только положительно влиять на общее состояние человеческого организма, но благодаря мощным антиоксидантным свойствам станут профилактикой многих опасных заболеваний” — поделилась Соломатина.

По словам врача, при раке желудка и других формах онкологии полезными могут быть специи, которые способствуют облегчению состояния больного. В частности, Соломатина отметила имбирь, который поможет организму противодействовать раку желудка. Так, употреблять его рекомендуется как в сушеном, так и молотом и засахаренном виде.

Для поддержания веса, а также для поднятия аппетита врач порекомендовала употреблять розмарин. Отмечается, что его свойства могут помочь желудку успокоиться.Также Соломатина порекомендовала добавить в рацион куркуму, богатую антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, за счет которых данная специя способна оградить организм от развития онкологии.

Кроме того, для уменьшения вероятности развития сразу нескольких видов рака желудочно-кишечного тракта, Соломатина посоветовала употреблять чеснок, тогда как перечная мята способна облегчить симптомы отравления.

Автор: Лилик Ми