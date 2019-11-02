Определены болезни, которые на самом деле не существуют

Отмечается, что основными жалобами пациентов, которые страдают от несуществующей вегето-сосудистой дистонии, являются головные боли, колики в животе, общая слабость, головокружения, а также аритмия. Лечения от данной болезни не предусмотрено, а врачи рекомендуют обратившемуся нормализовать сбалансировать режим дня, а также нормализовать сон.

Что касается диагноза “тонус матки”, то тут специалисты рассказали, что поскольку матка - мышечный орган, для него совершенно нормально производить сокращение и расслабление. Более того, даже в том случае, если мышечные спазмы носят систематический характер, это не может стать поводом для постановки отдельного диагноза.

Врачи также разъяснили наиболее распространенный диагноз, а именно дисбактериоз. Сообщается, что подобное состояние начинает проявляться вследствие приема курса сильных антибиотиков, стресса или же операций. По словам специалистов, зачастую микрофлора самостоятельно регенерируется, когда изолируется главный фактор нарушения.

Иммунодефицит тоже является частым диагнозом, который обычно ставят детям. Врачи заверяют, что лечение в данном случае бессмысленно, поскольку изначально дети имеют абсолютно нормальный иммунитет.