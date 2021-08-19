Опрос раскрыл количество россиян, не доверяющих медицине и врачам

По данным исследования, наибольшую ответственность за своё здоровье продемонстрировали респонденты из Новосибирской области — 68,5%, отметив, что проходят ежегодный медосмотр. За этим регионом следуют Москва — 64,8%, Казань — 64%, Екатеринбург — 61,5%, Санкт-Петербург — 53% опрошенных.

Также выяснилось, что в Санкт-Петербурге наибольшее число респондентов не желает проходить какие-либо регулярные обследования и не доверяет врачам, их доля составила 43,6%. На втором месте с аналогичными взглядами оказались участники опроса из Екатеринбурга — 36,4%. В Казани среди опрошенных таких людей оказалось 34,2%, В Москве — 31,9%, в Новосибирске — 28,9%.

При проведении опроса было отмечено, что 30% опрошенных интересуются здоровым образом жизни и регулярно читают тематическую литературу. Также подчёркивается, что за здоровьем следят в большинстве своём женщины — 68,5%, тогда как доля мужчин — 56,6%.