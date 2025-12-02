Опубликован рейтинг самых эмоциональных стран в мире

Опубликовано 02 декабря 2025, 13:301 мин.
Опубликован рейтинг самых эмоциональных стран в миреПо результатам опроса сотрудников американского института Гэллапа
В рамках нового исследования участники ежедневно вели самоотчёт своих эмоций. Всего в этом опросе приняли участие жители более 150 стран. При этом учёные оценивали, какой процент населения испытывает в течение дня гнев, грусть, стресс, тревогу и удовольствие.
Топ-15 самых эмоциональных стран возглавили Филиппины. Здесь 60% жителей в течение дня испытывают самые разные эмоции.
Далее с результатом 57% идёт Сальвадор, за ним с 55% - Оман, Колумбия.
У остальных стран доля эмоциональных граждан составляла 54%. Интересно, что на последнем месте оказались Соединённые Штаты. На 14-м месте расположилась страна Никарагуа (Центральная Америка), на 13-м - Перу, на 12-м - Доминиканская Республика, на 11-м - Эквадор, на 10-м - Боливия, на 9-м - Гватемала, на 8-м - Канада, на 7-м - Коста-Рика, на 6-м - Чили.