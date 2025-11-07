Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 ноября 2025, 18:20
1 мин.

Ослабление обоняния у пожилых людей назвали предвестником ишемии

Важно проверяться в таком случае
Согласно исследованию, проведенному учёными из Мичиганского университета, пожилые люди с ослабленным обонянием могут быть подвержены повышенному риску развития ишемической болезни сердца. Результаты исследования опубликованы в научном журнале и опубликованному в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery.
Ослабление обоняния у пожилых людей назвали предвестником ишемии
© Pxhere.com

Изучение данных более чем 5000 участников, участвовавших в исследовании Atherosclerosis Risk in Communities (Риск атеросклероза в сообществах), показало, что пожилые люди со слабеющим обонянием примерно в два раза чаще страдали от сердечных приступов в течение последующих лет по сравнению с людьми, у которых сохранялось нормальное обоняние. Подчёркивается, что речь идёт именно о пожилых пациентах.

Однако, эта корреляция была наиболее выражена на начальных этапах исследования и со временем ослабевала.

Авторы исследования предполагают, что ухудшение обоняния может служить ранним индикатором основных сосудистых и воспалительных процессов, потенциально связанных с повреждением нервных путей и эндотелия, что ведёт к развитию ишемической болезни сердца.

Эксперты рекомендуют рассматривать резкое снижение обонятельной функции не только как безобидное последствие старения, но и как потенциальный предупреждающий знак для оценки состояния сердечно-сосудистой системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#наука
,
#медицина
,
#Сердце
,
#здоровье