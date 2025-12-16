Особые симптомы депрессии в среднем возрасте оказались связаны с деменцией

По словам учёных, сосредоточение внимания на шести перечисленных выше симптомах депрессии при лечении этого заболевания в среднем возрасте может снизить риск развития деменции в более позднем возрасте. Однако для изучения этой связи нужно провести дополнительные исследования.

В целом специалисты обнаружили, что у участников, классифицированных как страдающие депрессией в среднем возрасте, риск последующего развития деменции был на 27% выше. Но этот повышенный риск связан был исключительно с шестью конкретными симптомами у взрослых моложе 60 лет. В частности, утрата уверенности в себе и трудности в преодолении проблем повышали риск примерно на 50%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.