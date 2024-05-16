Остеопат назвала самые неприятные последствия сидячего образа жизни

Остеопат предупредила, что от сидящего образа жизни в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат. Начинает болеть спина, может нарушиться осанка. К этому следует добавить высокий риск развития геморроя, варикоза, снижения потенции.

Не менее опасным последствием является и нарушение лимфооттока, поэтому лимфа скапливается в тканях. Вследствие этого могут появиться отёки. Может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы.

Врач призвала делать перерывы и как минимум ходить по помещению каждые два часа. Но лучше делать разминочные упражнения даже на рабочем месте. А в идеале приседать, поскольку это лучшая профилактика застоев.

«Есть очень много различных вариантов зарядки. Например, некоторые упражнения можно выполнять, даже не вставая с кресла. Также одним из самых эффективных базовых упражнений являются приседания. Они задействуют все группы мышц», — рассказала Иорданян.

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