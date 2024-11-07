Остеопат рассказал, как поддерживать здоровье спины за рулём

По словам врача, это всерьёз усиливает нагрузку на позвоночник, в результате чего можно спровоцировать протрузии межпозвоночных дисков и грыжи. Кроме того, такая поза усиливает давление на внутренние органы и тазовое дно, что способствует варикозу и нарушает кровообращение.

Врач посоветовал сидеть так, чтобы спина во время езды всегда полностью прилегала к спинке кресла, это касается и лопаток. Угол наклона спинки водителя должен быть установлен на 95-120 градусов. При этом чрезмерно вертикальная поза также ухудшает кровоснабжение дисков и может привести к остеохондрозу.

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