Острая пища вредит здоровью, но не в пищеварении, как вы всегда думали

Острая еда может вызывать проблемы со здоровьем и кожей, предупреждает нутрициолог и косметолог Елена Богатова. Она объясняет, что острые продукты могут расширять кровеносные сосуды, вызывая покраснение кожи и увеличивая выделение пота, что делает кожу жирной. У некоторых людей острые блюда могут вызывать аллергические реакции, проявляющиеся раздражением, покраснением и отёками кожи.

Однако влияние острой пищи на внешность зависит от индивидуальных особенностей. Не все, кто любит острые блюда, замечают отрицательные последствия для здоровья и красоты. Культура питания, гигиена и генетика также влияют на состояние кожи. Недостаток витаминов и минералов может вызывать сухость, шелушение и неровный тон кожи, добавляет Богатова.

Избыточное употребление острой пищи негативно сказывается на зубах. Острые и кислые продукты могут разъедать эмаль и приводить к повышенной чувствительности и кариесу. Если у вас есть проблемы с кожей или зубами, может быть полезно ограничить потребление острых продуктов и проконсультироваться с врачом. Умеренное употребление острой пищи в рамках сбалансированной диеты, вероятно, не окажет серьёзного влияния на внешний вид.