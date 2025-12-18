Освоение музыкальных инструментов помогло улучшить работу мозга у пожилых

Более ранние исследования показали, что у музыкантов в более позднем возрасте лучше развиты когнитивные и моторные навыки по сравнению с людьми, не имевшими музыкального образования. Например, они лучше могли расслышать, что им говорят в шумной обстановке.

В рамках нового исследования, проведённого доктором Дженнифер МакРичи в сотрудничестве с коллегами из Университета Западного Сиднея, учёные наблюдали за неопытными музыкантами, проходившими различные виды музыкальной подготовки. В большинстве случаев эксперимент длился от трёх до шести месяцев. Это исследование стало первым, где всесторонне были изучены как музыкальные навыки, которые взрослые приобретают в течение года, так и когнитивные и двигательные преимущества.