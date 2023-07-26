От чего у человека горят уши

Горящие уши могут свидетельствовать о многих опасных для здоровья состояниях, отметила врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

В частности, причиной этого симптома могут быть артериальная гипертензия, атеросклеротическое поражение сосудов, бактериальные, вирусные и грибковые инфекции ушей и кожи, аллергия на продукты питания, косметические средства и укусы насекомых.

Кроме того, уши могут гореть при так называемом синдроме красного уха. Это достаточно редкое заболевание, отмечает врач, сопровождается жжением и покраснением в области наружных органов слуха, а также головной болью, отдающей в затылок, лоб или нижнюю челюсть. Если у детей и подростков синдром связан с мигренью, то у взрослых он зачастую обуславливается дегенеративными изменениями шейного отдела позвоночника, а также нарушениями в работе височно-нижнечелюстного сустава.

Одна из самых редких причин покраснения ушей — это, по словам специалиста, рецидивирующий полихондрит, при котором иммунная система повреждает собственные ткани организма, в частности хрящи, из которых состоят ушные раковины.

В то же время, успокаивает Филёва, покраснение ушей может свидетельствовать и об относительно безобидных процессах. Так, уши могут гореть при активной мозговой деятельности: кровь приливает к голове и капилляры, расположенные в этой области, интенсивно ею наполняются. При это у правшей обычно сильнее горит левое ухо, а у левшей правое.

Также уши часто горят при стрессе, перепаде температуры, употреблении спиртных напитков и гормональных скачках у женщин. В таких случаях, отмечает эксперт, беспокоиться не о чем. о если уши горят без видимой причины — лучше сходить на прием к врачу, подчеркивает специалист.