Фитнес и здоровье
22:04, 08 декабря 2023
1 мин.

От чего зависят цвет и толщина скорлупы куриных яиц

Разницы в пользе нет

В Сети можно найти споры о различии куриных яиц, что разница в цвете говорит о разной пользе для организма. Якобы коричневые — более насыщены аминокислотами, жирами и т.д.

От чего зависят цвет и толщина скорлупы куриных яиц

© Ferra.ru

На самом деле цвет скорлупы определяется цветом оперения несушки. Никакой разницы в пользе от различия в цвете нет.

Отличаются яйца и по толщине скорлупы. Чем моложе курица, тем с более толстой скорлупой она несёт яйца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.Ru
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